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Чемпионат Италии. Серия А

Фанаты «Наполи» вручили Инсинье пачку яиц со словами: «Омлет готов, недостойный»

02 Мая 2022 • 11:20 Комментировать
Наполи
6:1
Сассуоло
окончен

Фанаты «Наполи» перед игрой с «Сассуоло» преподнесли нападающему клуба Лоренцо Инсинье странный подарок – пачку яиц. Это сопровождалось акцией протеста с баннером, на котором было написано: «Омлет готов, недостойный!»

Болельщики заявили футболисту, чтобы тот раздал яйца своим одноклубникам. Сообщается, что таким образом ультрас выразили свое негодование по поводу провала в борьбе за Скудетто. Футболисты, в свою очередь, ответили фанатам шестью голами, которые они забили в ворота «Сассуоло». Матч закончился со счетом 6:1.

«Наполи» занимает третью строчку в чемпионате Италии. Команда пробилась в Лигу чемпионов на следующий год, но лишилась шансов бороться за титул в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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