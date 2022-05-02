Фанаты «Наполи» вручили Инсинье пачку яиц со словами: «Омлет готов, недостойный»

Фанаты «Наполи» перед игрой с «Сассуоло» преподнесли нападающему клуба Лоренцо Инсинье странный подарок – пачку яиц. Это сопровождалось акцией протеста с баннером, на котором было написано: «Омлет готов, недостойный!»

Болельщики заявили футболисту, чтобы тот раздал яйца своим одноклубникам. Сообщается, что таким образом ультрас выразили свое негодование по поводу провала в борьбе за Скудетто. Футболисты, в свою очередь, ответили фанатам шестью голами, которые они забили в ворота «Сассуоло». Матч закончился со счетом 6:1.

«Наполи» занимает третью строчку в чемпионате Италии. Команда пробилась в Лигу чемпионов на следующий год, но лишилась шансов бороться за титул в Серии А.