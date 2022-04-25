«Наполи» может летом расстаться со Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти летом может покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов.

Журналист Николо Скира в своем Twitter сообщил, что владелец команды Аурелио Де Лаурентис недоволен результатами «Наполи» в последнее время, также его смущает вектор развития клуба. Соглашение специалиста истекает летом 2024 года.

На замену Лучано рассматриваются несколько вариантов: Винченцо Италиано, Джан Пьеро Гасперини и Роберт Де Дзерби.

На данный момент «Наполи» занимает третье место в Серии А после 34-х туров, имея в своем активе 67 очков.