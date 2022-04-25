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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» может летом расстаться со Спаллетти

25 Апреля 2022 • 17:21 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
1.47 4.70 6.30
30.04 16:00

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти летом может покинуть клуб из-за неудовлетворительных результатов.

Журналист Николо Скира в своем Twitter сообщил, что владелец команды Аурелио Де Лаурентис недоволен результатами «Наполи» в последнее время, также его смущает вектор развития клуба. Соглашение специалиста истекает летом 2024 года.

На замену Лучано рассматриваются несколько вариантов: Винченцо Италиано, Джан Пьеро Гасперини и Роберт Де Дзерби.

На данный момент «Наполи» занимает третье место в Серии А после 34-х туров, имея в своем активе 67 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Серия А Наполи
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25.04  21:45 Сассуоло ... Ювентус 4.10 3.95 1.84
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