Де Лаурентис о Кварацхелии: «Я буду называть его Джорджо»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис прокомментировал новость о подписании полузащитника Хвичи Кварацхелии, который пополнит ряды неаполитанцев начиная со следующего сезона.

«Кварацхелия? Я буду называть его Джорджо. Нам всем стоит отнестись к этому парню с большим уважением», – сказал де Лаурентис в эфире радио Kiss Kiss Napoli.

Напомним, что в последнее время Хвича Кварацхелия выступал в составе батумского «Динамо». Ранее футболист длительное время защищал цвета казанского «Рубина», в составе которого отличился 9 голами в 69 поединках чемпионата России. За свою карьеру грузинский полузащитник также успел поиграть за московский «Локомотив».