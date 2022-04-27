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Чемпионат Италии. Серия А

Кварацхелия официально стал игроком «Наполи»

27 Апреля 2022 • 14:35 Комментировать
Наполи
...
Сассуоло
1.45 4.90 6.40
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Экс-полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия официально стал футболистом итальянского «Наполи». Об этом объявил президент клуба Аурелио де Лаурентис в эфире радио KKN.

В последнее время Кварацхелия играл за «Динамо» Батуми. Слухи о переходе грузинского полузащитника в «Наполи» ходили ещё зимой. Отмечается, что Хвича присоединится к неаполитанцам перед началом следующего сезона.

Отметим, что Хвича Кварацхелия ранее также выступал в составе московского «Локомотива». В составе «железнодорожников» полузащитник провёл один сезон на правах аренды, после чего перебрался в казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Хвича Кварацхелия
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