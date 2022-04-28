Осимхен мечтает о переезде в АПЛ

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен летом намерен перебраться в команду из чемпионата Англии. Согласно Il Corriere dello Sport, нигерийский форвард может оказаться в «Манчестер Юнайтед» или в лондонском «Арсенале».

Оба клуба находятся в активном поиске нападающего и выйдут на трансферный рынок, чтобы закрыть эту позицию. «Манчестер Юнайтед» летом отпустит на правах свободного агента Эдинсона Кавани, а лондонский «Арсенал» ищет замену ушедшему зимой Пьеру-Эмерику Обамеянгу.

Напомним, что Осимхен в этом сезоне забил за «Наполи» 12 голов и отдал одну голевую передачу. Нигериец проводит за неаполитанцев второй сезон после перехода за 80 миллионов евро из французского «Лилля».