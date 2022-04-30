Спаллетти – журналистам: «Вы пытаетесь очернить наши достижения»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти обрушился с гневной тирадой в адрес итальянских журналистов, обвинив их в неадекватном освещении результатов команды.

«Я вижу недобросовестность в некоторых репортажах обо мне и «Наполи». Вы пытаетесь скрыть отличный результат квалификации в Лигу чемпионов», - заявил Спаллетти после того, как «Наполи» в очередном туре Серии А разгромил «Сассуоло» со счетом 6:1.

Он подчеркнул, что СМИ преуменьшают достижения клуба в этом сезоне.

«Я был тем, кто говорил о скудетто, чтобы поднять планку для ребят», - сказал наставник «Наполи».

Спаллетти сказал, что теперь журналисты негативно используют неудачу команды в борьбе за титул в Серии А, и одновременно забывают, что клуб смог попасть в главный евротурнир.

На данный момент «Наполи» занимает третье место в Серии А, отставая от лидирующего «Милана» на 4 очка.