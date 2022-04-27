Губерниев считает, что Хвича будет как Марадона в «Наполи»

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал переход Хвичи Кварацхелии в «Наполи».

В интервью «Матч ТВ» Губерниев заявил, что грузинский полузащитник будет как Диего Марадона в «Наполи». Журналист выразил радость за Хвичу, который сможет проявить себя в европейских турнирах на высочайшем уровне.

Напомним, 27 апреля президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис в эфире известного итальянского радио анонсировал трансфер 21-летнего Хвичи в неаполитанский клуб.

Кварацхелия выступал за «Рубин» с 2019 по 2022 год. Весной этого года грузинский полузащитник приостановил контракт с клубом из Казани и перешел в батумское «Динамо».

«Наполи» в чемпионате Италии набрал 67 очков после 34 туров и занимает третье место в турнирной таблице.