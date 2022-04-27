Мертенс и «Наполи» близки к продлению контракта: игрок согласился на сокращение зарплаты

«Наполи» практически договорился о продлении контракта с лучшим бомбардиром в истории клуба.

Действующее соглашение 34-летнего бельгийца с клубом истекает по окончании сезона. У «Наполи» есть опция автоматического продления договора на текущих условиях, но клуб не стал пользоваться данной возможностью.

Вместо этого стороны в скором времени могут подписать контракт на новых условиях – гораздо менее выгодных для нападающего с финансовой точки зрения, сообщает Corriere dello Sport. В настоящее время Мертенс зарабатывает 4,5 млн евро за сезон, а с начала новой кампании будет получать 1,2 млн евро без учёта бонусов. Новое соглашение будет рассчитано на один или два года.