Игроки «Наполи» отвели душу на «Сассуоло», «Верона» обыграла «Кальяри»

После трёх неудач кряду, которые выбили «Наполи» из чемпионской гонки, команда Лучано Спаллетти покуражилась в игре с «Сассуоло», забив сопернику сразу шесть практически безответных мячей (6:1), причем первые четыре были оформлены в 14-минутном дебютном отрезке. Дубль на счету Дриса Мертенса.

В другом матче «Верона» была сильнее «Кальяри» (2:1).

«Наполи» идет на третьем месте с отставанием в два очка от «Интера» и четыре - от «Милана».