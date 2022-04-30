Игроки «Наполи» отвели душу на «Сассуоло», «Верона» обыграла «Кальяри»

После трёх неудач кряду, которые выбили «Наполи» из чемпионской гонки, команда Лучано Спаллетти покуражилась в игре с «Сассуоло», забив сопернику сразу шесть практически безответных мячей (6:1), причем первые четыре были оформлены в 14-минутном дебютном отрезке. Дубль на счету Дриса Мертенса.
В другом матче «Верона» была сильнее «Кальяри» (2:1).
«Наполи» идет на третьем месте с отставанием в два очка от «Интера» и четыре - от «Милана».
Протокол игры
|(1:0) Кулибали Калиду7'
|(2:0) Осимхен Виктор15'
|(3:0) Лосано Ирвинг19'
|(4:0) Мертенс Дрис21'
|(5:0) Мертенс Дрис54'
|(6:0) Ррахмани Амир80'
|87'Лопес Максим (6:1)
Оспина Давид•Ди Лоренцо Джованни 82' (Гулам Фаузи ( 82') •Ррахмани Амир•Кулибали Калиду•Руй Мариу 82' (Дзаноли Алессандро ( 82') •Замбо-Ангисса Андре-Франк•Фабиан Руис 77' (Элмас Эльиф ( 77') •Лосано Ирвинг 77' (Политано Маттео ( 77') •Мертенс Дрис•Инсинье Лоренцо•Осимхен Виктор 77' (Демме Диего ( 77')
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт•Кирикеш Влад 46' (Дефрель Грегоре ( 46') •Феррари Джанмарко•Рожерио да Силва•Фраттези Давиде 53' 72' (Маньянелли Франческо ( 72') •Лопес Максим • 18'Берарди Доменико • 84'Распадори Джакомо•Джуричич Филип 25' (Энрике Матеус ( 25') •Скамакка Джанлука 46' (Айхан Кан ( 46')
30 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры
|8' Барак Антонин (0:1)
|44' Капрари Джанлука (0:2)
|(1:2) Педро Жоао 57'
Краньо Алессио • Гольданига Эдоардо 50' ( Карбони Андреа ( 50' ) • 90'Ловато Маттео • Альтаре Джорджо • Белланова Рауль 75' ( Перейро Гастон ( 75') • Дейола Алессандро 46' ( Нандес Найтан ( 46') • Грасси Альберто • Марин Рэзван 46' ( Рог Марко ( 46') • Далберт Эстеван • Педро Жоао • Кейта Бальде 50' ( Паволетти Леонардо ( 50' ) 51'
Запасные: Базелли Даниэле • Валюкевич Себастьян • Ликояннис Хараламбос • Чеппители Лука • Дзаппа Габриэле • Радунович Борис • Стротман Кевин
Монтипо Лоренцо • Чеккерини Федерико 73' ( Шутало Бошко ( 73') • Тамез Адриен • 23'Казале Николо • Фараони Марко • Хонгла Мартин 56' 65' ( Ласанья Кевин ( 65') • Илич Иван 64' ( Велозу Мигель ( 64') • Депаоли Фабио • Барак Антонин 22' 65' ( Гюнтер Корай ( 65') • Капрари Джанлука 83' ( Рецос Панайотис ( 83') • Симеоне Джованни 77'
Запасные: Бозеджа Элиа • Кьеза Маттиа • Канчельери Маттео • Прашелик Матеуш • Фработта Джанлука • Лазович Дарко • Бесса Даниэль
30 апреля. Стадион "Сардиния Арена".