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Чемпионат Италии. Серия А

Игроки «Наполи» отвели душу на «Сассуоло», «Верона» обыграла «Кальяри»

30 Апреля 2022 • 17:57 Комментировать
Наполи
6:1
Сассуоло
окончен

После трёх неудач кряду, которые выбили «Наполи» из чемпионской гонки, команда Лучано Спаллетти покуражилась в игре с «Сассуоло», забив сопернику сразу шесть практически безответных мячей (6:1), причем первые четыре были оформлены в 14-минутном дебютном отрезке. Дубль на счету Дриса Мертенса.

В другом матче «Верона» была сильнее «Кальяри» (2:1).

«Наполи» идет на третьем месте с отставанием в два очка от «Интера» и четыре - от «Милана».

Протокол игры  
Наполи 6:1Сассуоло
(1:0) Кулибали Калиду7'   
(2:0) Осимхен Виктор15'   
(3:0) Лосано Ирвинг19'   
(4:0) Мертенс Дрис21'   
(5:0) Мертенс Дрис54'   
(6:0) Ррахмани Амир80'   
  87'Лопес Максим (6:1)
Оспина ДавидДи Лоренцо Джованни  82' (Гулам Фаузи (  82') Ррахмани АмирКулибали КалидуРуй Мариу  82' (Дзаноли Алессандро (  82') Замбо-Ангисса Андре-ФранкФабиан Руис  77' (Элмас Эльиф (  77') Лосано Ирвинг  77' (Политано Маттео (  77') Мертенс ДрисИнсинье ЛоренцоОсимхен Виктор  77' (Демме Диего (  77')
Запасные: Петанья АндреаМарфелла ДавидеЗелиньски ПётрМалку КевинМерет АлексЖуан ЖезусТуанзебе Аксел
Консильи АндреаМюлдюр МертКирикеш Влад  46' (Дефрель Грегоре (  46') Феррари ДжанмаркоРожерио да СилваФраттези Давиде   53'  72' (Маньянелли Франческо (  72') Лопес Максим   18'Берарди Доменико   84'Распадори ДжакомоДжуричич Филип  25' (Энрике Матеус (  25') Скамакка Джанлука  46' (Айхан Кан (  46')
Запасные: Пеголо ДжанлукаСаталино ДжакомоСейде Эмиль КонрадсенКиерво РиккардоОддеи БрайанНето РуанПелузо Федерико
30 апреля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры 
Кальяри 1:2Верона
  8' Барак Антонин (0:1)
  44' Капрари Джанлука (0:2)
(1:2) Педро Жоао 57'   
Краньо Алессио  Гольданига Эдоардо   50' (Карбони Андреа (   50'   90' Ловато Маттео  Альтаре Джорджо  Белланова Рауль   75' (Перейро Гастон (   75' Дейола Алессандро   46' (Нандес Найтан (   46' Грасси Альберто  Марин Рэзван   46' (Рог Марко (   46' Далберт Эстеван  Педро Жоао  Кейта Бальде   50' (Паволетти Леонардо (   50'   51')
Запасные: Базелли Даниэле  Валюкевич Себастьян  Ликояннис Хараламбос  Чеппители Лука  Дзаппа Габриэле  Радунович Борис  Стротман Кевин
Монтипо Лоренцо  Чеккерини Федерико   73' (Шутало Бошко (   73' Тамез Адриен   23'  Казале Николо  Фараони Марко  Хонгла Мартин   56'   65' (Ласанья Кевин (   65' Илич Иван   64' (Велозу Мигель (   64' Депаоли Фабио  Барак Антонин   22'   65' (Гюнтер Корай (   65' Капрари Джанлука   83' (Рецос Панайотис (   83' Симеоне Джованни   77'
Запасные: Бозеджа Элиа  Кьеза Маттиа  Канчельери Маттео  Прашелик Матеуш  Фработта Джанлука  Лазович Дарко  Бесса Даниэль
 30 апреля. Стадион "Сардиния Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Кальяри Наполи Сассуоло
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окончен Наполи 6:1 Сассуоло 1.45 4.80 6.40
окончен Кальяри 1:2 Верона 2.50 3.45 2.80
Идет 21 минута Сампдория 0:0 Дженоа 2.37 3.30 3.15
30.04  21:45 Специя ... Лацио 4.90 3.95 1.71
01.05  13:30 Ювентус ... Венеция 1.22 6.60 14.00
01.05  16:00 Эмполи ... Торино 2.85 3.40 2.55
01.05  16:00 Милан ... Фиорентина 1.72 3.85 5.00
01.05  19:00 Удинезе ... Интер Милан 5.20 4.10 1.65
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