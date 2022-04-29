Капелло считает, что Распадори стал бы хорошей заменой Дибале в «Ювентусе»

Экс-наставник «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло поделился своим мнением насчёт нападающего «Сассуоло» Джакомо Распадори, которого итальянская пресса считает одним из главных кандидатов на замену Пауло Дибале в «старой синьоре».

«Он молод, у него много хороших качеств, отличное видение игры. Распадори отлично умеет врываться в штрафную в нужный момент. Он также очень динамичен, чего не скажешь в последнее время о Дибале. Но нам предстоит узнать, хватит ли Распадори смелости перейти в «Ювентус». В сборной Италии он отлично справлялся, ведь лично у меня не было впечатления, что это игрок «Сассуоло», – цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.