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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло считает, что Распадори стал бы хорошей заменой Дибале в «Ювентусе»

29 Апреля 2022 • 19:13 Комментировать (1)
Наполи
...
Сассуоло
1.45 4.90 6.30
Через 19 ч. 53 мин.

Экс-наставник «Ювентуса» и сборной России Фабио Капелло поделился своим мнением насчёт нападающего «Сассуоло» Джакомо Распадори, которого итальянская пресса считает одним из главных кандидатов на замену Пауло Дибале в «старой синьоре».

«Он молод, у него много хороших качеств, отличное видение игры. Распадори отлично умеет врываться в штрафную в нужный момент. Он также очень динамичен, чего не скажешь в последнее время о Дибале. Но нам предстоит узнать, хватит ли Распадори смелости перейти в «Ювентус». В сборной Италии он отлично справлялся, ведь лично у меня не было впечатления, что это игрок «Сассуоло», – цитирует Капелло La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Сассуоло Джакомо Распадори
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30.04  16:00 Наполи ... Сассуоло 1.43 5.00 7.20
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