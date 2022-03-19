Моуринью о Земане: Я выиграл 25 трофеев, а он? Дважды Серию Б?

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в своем стиле отреагировал на критику со стороны бывшего тренера клуба Зденека Земана.

Перед римским дерби, на вопрос – кого он считает фаворитом – Зееман ответил, что «Лацио». Реакция «Особенного» не заставила себя ждать.

«Вы ожидаете, что тренер, выигравший 25 трофеев, будет отвечать тому, кто дважды выигрывал Серию В?», - саркастически ответил вопросом на вопрос Моуринью.

Он добавил, что не считает Земана достаточным авторитетом.

«Если вы зададите мне вопрос о Джованни Трапаттони или Фабио Капелло, я с радостью отвечу, но Земан… пожалуйста. Я не могу», - сказал Моуринью.