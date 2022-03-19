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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью о Земане: Я выиграл 25 трофеев, а он? Дважды Серию Б?

19 Марта 2022 • 21:45 Комментировать
Рома
...
Лацио
2.60 3.30 2.70
Через 20 ч. 57 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в своем стиле отреагировал на критику со стороны бывшего тренера клуба Зденека Земана.

Перед римским дерби, на вопрос – кого он считает фаворитом – Зееман ответил, что «Лацио». Реакция «Особенного» не заставила себя ждать.

«Вы ожидаете, что тренер, выигравший 25 трофеев, будет отвечать тому, кто дважды выигрывал Серию В?», - саркастически ответил вопросом на вопрос Моуринью.

Он добавил, что не считает Земана достаточным авторитетом.

«Если вы зададите мне вопрос о Джованни Трапаттони или Фабио Капелло, я с радостью отвечу, но Земан… пожалуйста. Я не могу», - сказал Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью Зденек Земан
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