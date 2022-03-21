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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью – о поведении фанатов в матче с «Лацио»: «Уважение к сопернику очень важно»

21 Марта 2022 • 11:39 Комментировать
Рома
3:0
Лацио
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо разочарован поведением болельщиков «волков» во время матча 30-го тура Серии А против «Лацио» (3:0). Уже в конце первого тайма фанаты начали поддерживать каждое действие игроков своей команды кричалкой «оле».

«Мне не нравится эта кричалка «оле».

Мне не нравится, когда игроки интерпретируют это «оле» как окончание игры. Мы выиграли с разницей в три мяча, могли забить четыре или пять, но уважение к сопернику очень важно», — приводит слова Моуринью DAZN.

Благодаря победе над «Лацио» «Рома» имеет в своём активе 51 очко после 30 матчей, занимая таким образом шестую строчку в чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью
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