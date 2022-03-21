Абрахам после игры с «Лацио»: Вот это да! Это наш дом, наш стадион, наш Рим!

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился с журналистами впечатлениями от игры с «Лацио», в которой он сделал дубль.

«Вот это да! Это наш дом, наш стадион, наш Рим!», - не смог сдержать своих чувств нападающий «Ромы» в интервью изданию DAZN.

Он отметил, что этот день был одним из лучших в его карьере.

«Это отличное соперничество, и быть здесь с ребятами, забить два гола и помочь своей команде победить – лучшего дня и желать нельзя», - сказал Абрахам.

В воскресном римском дерби «Рома» разгромила «Лацио» со счетом 3:0.