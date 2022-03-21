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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам после игры с «Лацио»: Вот это да! Это наш дом, наш стадион, наш Рим!

21 Марта 2022 • 10:47 Комментировать
Рома
3:0
Лацио
окончен

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился с журналистами впечатлениями от игры с «Лацио», в которой он сделал дубль.

«Вот это да! Это наш дом, наш стадион, наш Рим!», - не смог сдержать своих чувств нападающий «Ромы» в интервью изданию DAZN.

Он отметил, что этот день был одним из лучших в его карьере.

«Это отличное соперничество, и быть здесь с ребятами, забить два гола и помочь своей команде победить – лучшего дня и желать нельзя», - сказал Абрахам.

В воскресном римском дерби «Рома» разгромила «Лацио» со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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