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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Гол на 1-й минуте выбил нас из колеи»

20 Марта 2022 • 23:32 Комментировать
Рома
3:0
Лацио
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал о причинах поражения своей команды от «Ромы» в римском дерби.

«Рома» взяла верх в принципиальном противостоянии с крупным счётом – 3:0.

Наставник «орлов» признал, что первый гол, пропущенный в самом начале встречи, сыграл ключевую роль: «Мы пропустили на первой минуте, что выбило нас из колеи и разрушило весь настрой. Команда просто опустила голову, что в итоге привело к поражению. Мне жаль болельщиков – мы проиграли важнейшую для них игру столь неприятным образом», – отметил Сарри в интервью DAZN.

Победа в дерби позволила «Роме» забраться на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. «Лацио» занимает седьмое место после 30 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Маурицио Сарри
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окончен Рома 3:0 Лацио 2.65 3.20 2.80
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