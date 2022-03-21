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Чемпионат Италии. Серия А

Марушич: Трудно отыграться, когда к перерыву горишь 0:3

21 Марта 2022 • 09:46 Комментировать
Рома
3:0
Лацио
окончен

Защитник «Лацио» Адам Марушич прокомментировал результат воскресного дерби между «Ромой» и «Лацио».

«Когда ты проигрываешь 0:3 к перерыву, трудно отыграться. Мы говорили об этом в течение недели, мы ожидали, что «Рома» выйдет на бой и должны были сделать то же самое. Мы этого не сделали и были наказаны, поэтому мы можем только извиниться перед болельщиками», - сказал Марушич.

Он добавил, что не думает, что «Рома» играла настолько хорошо, и считает, что «Лацио» не смог вернуться в игру из-за психологических проблем.

В римском дерби «Рома» разгромила «Лацио» со счетом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Адам Марушич
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