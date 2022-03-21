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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Рома» могла забить больше голов в ворота «Лацио»

21 Марта 2022 • 08:49 Комментировать
Рома
3:0
Лацио
окончен

Португальский тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры своей команды в римском дерби с «Лацио».

Моуринью сказал, что «волки» выдали невероятное выступление и заслужили этот успех. Жозе отметил, что его подопечные могли забить намного больше голов в ворота «Лацио», но нужно было проявить уважение к сопернику, который пытался во втором тайме как-то исправить положение.

Напомним, что дружина Жозе Моуринью в дерби легко расправилась с «Лацио» с крупным счётом 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью Серия А
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