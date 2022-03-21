Моуринью: «Абрахам может играть ещё лучше»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал игру Тэмми Абрахама, ставшего героем матча против «Лацио».

«Рома» добилась крупной победы в дерби (3:0), а 24-летний английский нападающий записал на свой счёт два забитых мяча.

«Я знаю, что у него есть потенциал играть ещё лучше. Дело не только в голах, но и в том, как он прессинговал, боролся, удерживал мяч – этого не было в матче против «Витесса». Я требователен к Тэмми, потому что знаю, чего он может достичь. Он должен проводить каждую игру с таким настроем, как сегодня», – цитирует португальского специалиста Football-Italia.

В 29 матчах текущего розыгрыша итальянской Серии А Тэмми Абрахам поразил ворота соперников 15 раз.