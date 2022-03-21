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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Абрахам может играть ещё лучше»

21 Марта 2022 • 01:32 Комментировать
Рома
3:0
Лацио
окончен

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал игру Тэмми Абрахама, ставшего героем матча против «Лацио».

«Рома» добилась крупной победы в дерби (3:0), а 24-летний английский нападающий записал на свой счёт два забитых мяча.

«Я знаю, что у него есть потенциал играть ещё лучше. Дело не только в голах, но и в том, как он прессинговал, боролся, удерживал мяч – этого не было в матче против «Витесса». Я требователен к Тэмми, потому что знаю, чего он может достичь. Он должен проводить каждую игру с таким настроем, как сегодня», – цитирует португальского специалиста Football-Italia.

В 29 матчах текущего розыгрыша итальянской Серии А Тэмми Абрахам поразил ворота соперников 15 раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Жозе Моуринью Тэмми Абрахам
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окончен Рома 3:0 Лацио 2.65 3.20 2.80
окончен Болонья 0:1 Аталанта 4.40 3.65 1.85
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