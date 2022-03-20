«Рома» разгромила «Лацио», Тэмми Абрахам оформил дубль

«Рома» разгромила в матче 30-го тура чемпионата Италии «Лацио» со счётом 3:0.

Хозяева поля открыли счёт уже на первой минуте, а к 22-й – Тэмми Абрахам оформил дубль. Третий мяч в ворота «Лацио» отправил Лоренцо Пеллегрини в концовке первого тайма.

Победа над прямым конкурентом позволила «Роме» подняться на пятое место, на шестом идёт «Лацио», отставая на два очка.