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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» разгромила «Лацио», Тэмми Абрахам оформил дубль

20 Марта 2022 • 22:04 Комментировать
Рома
3:0
Лацио
окончен

«Рома» разгромила в матче 30-го тура чемпионата Италии «Лацио» со счётом 3:0.

Хозяева поля открыли счёт уже на первой минуте, а к 22-й – Тэмми Абрахам оформил дубль. Третий мяч в ворота «Лацио» отправил Лоренцо Пеллегрини в концовке первого тайма.

Победа над прямым конкурентом позволила «Роме» подняться на пятое место, на шестом идёт «Лацио», отставая на два очка.

Протокол игры  
Рома 3:0Лацио
(1:0) Абрахам Тэмми1'   
(2:0) Абрахам Тэмми22'   
(3:0) Пеллегрини Лоренцо40'   
Патрисиу РуйМанчини Джанлука   53'Смоллинг КрисИбаньес РожерКарсдорп Рик   48'Кристанте БрианОливейра Сержиу   78'  81' (Верету Жордан (  81') Залевский Никола   73'  74' (Винья Матиас (  74') Пеллегрини Лоренцо  87' (Бове Эдоардо (  87') Мхитарян ГенрихАбрахам Тэмми
Запасные: Диавара АмадуЭль-Шаарави СтефанШомуродов ЭлдорАфена-Гьян ФеликсДзаньоло НиколоКумбулла МарашФузато ДаниэлМэйтленд-Найлс ЭйнслиПерес Карлес
Стракоша ТомасМарушич АдамЛуис ФелипеАчерби ФранческоХюсай Эльсейд  52' (Лаццари Мануэль (  52') Милинкович-Савич СергейЛукас Лейва   61'  65' (Катальди Данило (  65') Альберто ЛуисАндерсон Фелипе  65' (Ромеро Лука (  65') Иммобиле ЧироПедро Родригес   43'
Запасные: Рейна ПепеАкпа-Акпро Жан-ДаниэльАдамонис МарюсАндерсон АндреКабрал ЖованеБашич ТомаПатрик   63'Моро РаульКаменович Димитрие
20 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Тэмми Абрахам
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окончен Ювентус 2:0 Салернитана 1.25 6.10 12.50
окончен Эмполи 1:1 Верона 2.60 3.45 2.65
окончен Рома 3:0 Лацио 2.65 3.20 2.80
Идет 40 минута Болонья 0:0 Аталанта 4.60 4.10 1.73
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