«Рома» разгромила «Лацио», Тэмми Абрахам оформил дубль

«Рома» разгромила в матче 30-го тура чемпионата Италии «Лацио» со счётом 3:0.
Хозяева поля открыли счёт уже на первой минуте, а к 22-й – Тэмми Абрахам оформил дубль. Третий мяч в ворота «Лацио» отправил Лоренцо Пеллегрини в концовке первого тайма.
Победа над прямым конкурентом позволила «Роме» подняться на пятое место, на шестом идёт «Лацио», отставая на два очка.
Протокол игры
|(1:0) Абрахам Тэмми1'
|(2:0) Абрахам Тэмми22'
|(3:0) Пеллегрини Лоренцо40'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука • 53'Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик • 48'Кристанте Бриан•Оливейра Сержиу 78' 81' (Верету Жордан ( 81') •Залевский Никола 73' 74' (Винья Матиас ( 74') •Пеллегрини Лоренцо 87' (Бове Эдоардо ( 87') •Мхитарян Генрих•Абрахам Тэмми
Стракоша Томас•Марушич Адам•Луис Фелипе•Ачерби Франческо•Хюсай Эльсейд 52' (Лаццари Мануэль ( 52') •Милинкович-Савич Сергей•Лукас Лейва 61' 65' (Катальди Данило ( 65') •Альберто Луис•Андерсон Фелипе 65' (Ромеро Лука ( 65') •Иммобиле Чиро•Педро Родригес 43'
20 марта. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).