Моуринью о дерби: Какой я хочу увидеть «Рому» завтра? Такой, которая побеждает!

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал журналистам, что он ждет завтрашнего римского дерби.

«Самое замечательное в дерби то, что вы не можете сказать, кто домашняя команда, а кто нет. Дерби без болельщиков — это не дерби», - сказал наставник «Ромы».

Также Моуринью лестно отозвался о фанатах римского клуба.

«Что меня поразило в фанатах «Ромы», так это их привязанность еще до приезда сюда. Обычно нужно заслужить любовь и работать для этого, но они открыли свое сердце, не получив ничего взамен», - сказал Моуринью.

На вопрос, какую «Рому» он хочет увидеть в завтрашнем дерби Моуринью ответил: «Такой, которая побеждает!»