Иммобиле: Фанаты «Ромы» просят меня пропустить римское дерби

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал журналистам о необычной просьбе болельщиков «Ромы» перед римским дерби.

Чиро сказал, что сезон для «столичных орлов» складывается непросто, но впереди дерби, в котором нужно выложиться по полной программе. Иммобиле отметил, что болельщики «Ромы» активно просят его пропустить римское дерби. Форвард добавил, что реагирует на подобные просьбы с юмором.

Напомним, что римское дерби между «Лацио» и «Ромой» пройдёт 20 марта. На данный момент «орлы» Маурицио Сарри опережают подопечных Жозе Моуринью в таблице на одно очко.