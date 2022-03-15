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Чемпионат Италии. Серия А

Иммобиле: Фанаты «Ромы» просят меня пропустить римское дерби

15 Марта 2022 • 13:15 Комментировать
Рома
...
Лацио
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20.03 20:00

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле рассказал журналистам о необычной просьбе болельщиков «Ромы» перед римским дерби.

Чиро сказал, что сезон для «столичных орлов» складывается непросто, но впереди дерби, в котором нужно выложиться по полной программе. Иммобиле отметил, что болельщики «Ромы» активно просят его пропустить римское дерби. Форвард добавил, что реагирует на подобные просьбы с юмором.

Напомним, что римское дерби между «Лацио» и «Ромой» пройдёт 20 марта. На данный момент «орлы» Маурицио Сарри опережают подопечных Жозе Моуринью в таблице на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Серия А Чиро Иммобиле
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