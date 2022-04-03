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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри признался, что ему стыдно за матч с «Ромой»

03 Апреля 2022 • 10:43 Комментировать
Рома
3:0
Лацио
окончен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри признался, что ему стыдно за матч 30-го тура против «Ромы», в котором его команда уступила со счётом 0:3.

«Мне было стыдно перед всеми болельщиками и сотрудниками клуба. Мы не просто проиграли, мы вообще не играли в этом матче», — приводит слова Сарри Football Italia с ссылкой на DAZN.

Специалист подчеркнул, что его расстроил не сам результат, а игра, показанная римлянами.

После 31 тура «Лацио» занимает 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в своём активе 52 набранных очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Лацио Маурицио Сарри
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