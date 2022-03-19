Сарри – Моуринью: Жозе немного опоздал на вечеринку – я бросил курить!

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сари предупредил Жозе Моуринью, что он бросил курить и что воскресное дерби – это будет что-то особенное.

«Дерби есть дерби, другого взгляда на это нет. Это отдельный матч от остальной части сезона, и его нужно рассматривать как уникальное событие, не оглядываясь на таблицу», — сказал Сарри на пресс-конференции.

Ранее Моуринью позволил себе саркастически заметить, что «Рома», в отличие от «Лацио», продолжает бороться в еврокубках, в то время как Сарри «курит дома сигарету перед телевизором».

«Он немного опоздал на вечеринку, я бросил курить уже несколько дней назад. Впрочем, я мог бы продолжить», — ответил Сарри.

Римское дерби между «Ромой» и «Лацио» пройдет в воскресенье, 20 марта, в 20:00 по московскому времени.