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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью сделал два одинаковых селфи до и после игры с «Лацио»

21 Марта 2022 • 13:43 Комментировать
Рома
3:0
Лацио
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не устает удивлять болельщиков и журналистов. На этот раз португальский специалист сделал два абсолютно идентичных селфи и после победы в дерби выложил их в свой инстаграм с подписью:

«Когда ты знаешь, что выиграешь перед матчем, изображение автобуса и изображение раздевалки очень похожи», - написал «Особенный».

В воскресном дерби «Рома» разгромила «Лацио» со счетом 3:0 и сейчас делит пятое место с «Аталантой», на 8 очков отставая от «Ювентуса» в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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