Моуринью сделал два одинаковых селфи до и после игры с «Лацио»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не устает удивлять болельщиков и журналистов. На этот раз португальский специалист сделал два абсолютно идентичных селфи и после победы в дерби выложил их в свой инстаграм с подписью:

«Когда ты знаешь, что выиграешь перед матчем, изображение автобуса и изображение раздевалки очень похожи», - написал «Особенный».

В воскресном дерби «Рома» разгромила «Лацио» со счетом 3:0 и сейчас делит пятое место с «Аталантой», на 8 очков отставая от «Ювентуса» в борьбе за выход в Лигу чемпионов.