«Наполи» определился со своей трансферной целью на зимнее межсезонье – итальянский клуб попытается приобрести 21-летнего нападающего «Ривер Плейт» Хулиана Альвареса, за которым уже выстроилась очередь из европейских топ-команд.

По информации источника Gazzetta dello Sport, представители аргентинца прибыли в Италию для переговоров с потенциальными покупателями. В частности, у них должна была быть запланирована встреча еще и с «Миланом».

Помимо коллективов Серии А, активный интерес к Альваресу проявляет «Манчестер Юнайтед». В начале января британская пресса сообщала, что манкунианцы готовы в любой момент воспользоваться пунктом об отступных в контракте игрока, которые равны 20 миллионам евро.