Несмотря на победу, Спаллетти недоволен игрой «Наполи»

Неаполитанцы одержали гостевую победу в матче с «Болоньей» (2:0), приблизившись к «Милану» в борьбе за второе место в чемпионате. Однако главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти не очень доволен игрой своей команды, особенно в последние минуты игры, когда южане рисковали пропустить в свои ворота, и не один мяч.

- Я недоволен тем, что мы плохо сыграли там, где я думал, что все хорошо. Мы должны играть, наступать, мы не команда, которая уходит в глухую оборону, это не наша стихия. В такой ситуации команда играет не в своей тарелке. Нам нужен мяч, - приводит слова Спаллетти football-italia.net.