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Англия. Чемпионшип

«Наполи» проявляет серьёзный интерес к защитнику «Фулхэма»

13 Января 2022 • 16:22 Комментировать
Болонья
...
Наполи
16.01 17:00

Неаполитанский клуб настроен укрепить защитную линию, и в шорт-листе руководства числится 24-летний игрок «Фулхэма» Абдул-Насир Адарабиойо.

Английская сторона заинтересована в выгодной сделке и запросила из Италии 15 миллионов евро. 

Учитывая универсальность игрока и необходимость в таком исполнителе для «Наполи» , сделка имеет большие шансы на позитивное завершение.

Абдул-Насир Адарабиойо провёл в текущем сезоне 20 матчей и, несмотря на амплуа центрального защитника, смог дважды забить.

«Фулхэм» идёт на втором месте в английском Чемпионшипе и имеет лучшую оборону в лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Наполи трансферы футбола - зима 2022 Абдул-Насир Адарабиойо
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