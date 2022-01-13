«Наполи» проявляет серьёзный интерес к защитнику «Фулхэма»

Неаполитанский клуб настроен укрепить защитную линию, и в шорт-листе руководства числится 24-летний игрок «Фулхэма» Абдул-Насир Адарабиойо.

Английская сторона заинтересована в выгодной сделке и запросила из Италии 15 миллионов евро.

Учитывая универсальность игрока и необходимость в таком исполнителе для «Наполи» , сделка имеет большие шансы на позитивное завершение.

Абдул-Насир Адарабиойо провёл в текущем сезоне 20 матчей и, несмотря на амплуа центрального защитника, смог дважды забить.

«Фулхэм» идёт на втором месте в английском Чемпионшипе и имеет лучшую оборону в лиге.