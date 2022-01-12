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Чемпионат Италии. Серия А

Менеджеры «Торонто» рассказали, как вышли на Инсинье

12 Января 2022 • 00:21 Комментировать
Болонья
...
Наполи
16.01 17:00

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье уходит в «Торонто» по стопам другого итальянца - Себастьяна Джовинко, который ровно семь лет тому назад, в январе 2015 года, также предпочел «Торонто», несмотря на признание и любовь, заработанные в «Ювентусе». Билл Мэннинг, рекрут канадского клуба, рассказал, как вышел на Инсинье. По его словам, памятуя об удачном опыте с Джовинко, он изначально начал поиски в Италии, и первым делом запустил приложение Transfermarket:

 - На этом сайте я посмотрел всех игроков итальянской сборной, обращая внимание на продолжительность их клубных контрактов. Мне нужны были известные игроки, контракт с которыми подходит к концу. Кандидатуру Лоренцо я обсудил с администрацией, и он возглавил наш список. С ним связаны большие ожидания, из-за пандемии мы два года никого не приобретали. А Инсинье - игрок, который нравится зрителям. Он всегда способен на приятный сюрприз на поле, - пояснил Мэннинг, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport и который позволяет чуть лучше понять скаутскую культуру североамериканцев, когда дело доходит до «соккера».

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Евро-Футбол.Ру,
Торонто Лоренцо Инсинье
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