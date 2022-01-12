Менеджеры «Торонто» рассказали, как вышли на Инсинье

Форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье уходит в «Торонто» по стопам другого итальянца - Себастьяна Джовинко, который ровно семь лет тому назад, в январе 2015 года, также предпочел «Торонто», несмотря на признание и любовь, заработанные в «Ювентусе». Билл Мэннинг, рекрут канадского клуба, рассказал, как вышел на Инсинье. По его словам, памятуя об удачном опыте с Джовинко, он изначально начал поиски в Италии, и первым делом запустил приложение Transfermarket:

- На этом сайте я посмотрел всех игроков итальянской сборной, обращая внимание на продолжительность их клубных контрактов. Мне нужны были известные игроки, контракт с которыми подходит к концу. Кандидатуру Лоренцо я обсудил с администрацией, и он возглавил наш список. С ним связаны большие ожидания, из-за пандемии мы два года никого не приобретали. А Инсинье - игрок, который нравится зрителям. Он всегда способен на приятный сюрприз на поле, - пояснил Мэннинг, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport и который позволяет чуть лучше понять скаутскую культуру североамериканцев, когда дело доходит до «соккера».