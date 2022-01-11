​Осимхен оскорбил фаната: «Твой отец зря потратил сперму»

Нападающий Виктор Осимхен из «Наполи» оскорбил болельщика на своей страничке в «Твиттере».

«Итак, «Наполи» потратил 80 миллионов евро на аккаунт в «Твиттере», - написал в адрес Осимхена фанат под ником @3La2WJ.

«Точно так же твой отец зря потратил сперму на рождение такого болвана, как ты», - ответил Осимхен.

Далее Виктор Осимхен сделал ссылку на свою публикацию недельной давности. В ней футболист призывает отписаться от его аккаунта тех, кому не нравится содержание публикаций.

«Если вы заходите на мою страницу, чтобы оскорбить меня, я вас тоже обязательно оскорблю», - писал Осимхен 3 января.