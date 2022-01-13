Мертенс может покинуть «Наполи»

Директор итальянского «Наполи» Кристиано Джинтоли рассказал, что не знает, удастся ли клубу сохранить нападающего Дриса Мертенса в следующем сезоне. Контракт бельгийского форварда с неаполитанцами заканчивается ближайшим летом, а о ходе переговоров о новом соглашении пока неизвестно.

«Мы сядем и поговорим об этом в конце сезона. Сейчас мы сфокусированы на текущих задачах», – цитирует Джинтоли Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне Дрис Мертенс провел за «Наполи» 15 матчей в чемпионате, в которых отметился шестью забитыми голами. Под руководством Лучано Спаллетти футболист чаще оказывается в запасе, ведь на его позиции выступает нигериец Виктор Осимхен.