Употреблять пиццу игрокам «Наполи» разрешено, но не чаще одного раза в неделю

Неаполь - это настоящая родина настоящей итальянской пиццы, однако из-за строгого спортивного режима игроки «Наполи» не так и часто могут побаловать себя лучшей в мире пиццей. Как сообщил нутриционист клуба Марко Руфоло, поесть пиццы игрокам «Наполи» разрешается лишь раз в неделю.

- Я забочусь о питании игроков, слежу за тем, чтобы они не страдали от обезвоживания во время игры и прочие подобные вещи. Чтобы игроки, даже потеряв много жидкости, не испытывали безумного желания пить. Ежедневная работа в этом направлении крайне важна. Все же, игрокам «Наполи» разрешено употреблять пиццу, но лишь раз в неделю, не чаще, - заявил Руфоло, слова которого приводит football-italia.net.

Понимает значение правильного питания и другой итальянский специалист - Антонио Конте. Одна из его особенностей - это требование полностью исключить кетчуп из рациона футболистов во всех командах, в которых он работал.