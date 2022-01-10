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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» отчаянно ищет замену Инсинье

10 Января 2022 • 23:25 Комментировать
Болонья
...
Наполи
17.01 20:30

Уход Лоренцо Инсинье стал тяжелым ударом для «Наполи», ведь клуб расстается с одним из лучших своих игроков. Руководство неаполитанцев уже подыскивает замену Инсинье, хотя очевидно, что это будет не так легко. Одно из интересующих «Наполи» имен - Луис Синистерра из роттердамского «Фейеноорда», который забил в текущем сезоне уже четырнадцать голов.

Колумбиец, которому 22 года, уже произвел большое впечатление благодаря своей скорости и дриблингу, позволяющим ему с легкостью уходить от защитников. В прошлом году им интересовалась «Аталанта», а сейчас, помимо «Наполи», на Луиса претендуют и некоторые клубы АПЛ, а также Бундеслиги, сообщает calciomercato.com.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Наполи Луис Синистерра
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БОЛОНЬЯ НАПОЛИ
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