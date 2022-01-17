Спаллетти: «Нам не нужно беспокоиться, у «Наполи» есть ресурсы, чтобы попасть в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти призвал болельщиков не паниковать из-за последних неудовлетворительных результатов команды. По словам наставника, неаполитанцы смогут выполнить свою задачу на сезон и попасть в Лигу чемпионов.

«Нам не нужно беспокоиться. У нас есть ресурсы, чтобы занять место в четверке лучших. Мы пережили трудные времена и провели неплохие игры. У меня в распоряжении есть футболисты, которые могут помочь нам достигнуть поставленных целей», - приводит слова Спаллетти с пресс-конференции издание Gazzetta dello Sport.

К слову, завтра, 17 января, «Наполи» отправится на выезд к «Болонье» в рамках Серии А.