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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «Нам не нужно беспокоиться, у «Наполи» есть ресурсы, чтобы попасть в Лигу чемпионов»

17 Января 2022 • 00:08 Комментировать
Болонья
...
Наполи
4.25 3.60 1.85
Через 18 ч. 57 мин.

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти призвал болельщиков не паниковать из-за последних неудовлетворительных результатов команды. По словам наставника, неаполитанцы смогут выполнить свою задачу на сезон и попасть в Лигу чемпионов.

«Нам не нужно беспокоиться. У нас есть ресурсы, чтобы занять место в четверке лучших. Мы пережили трудные времена и провели неплохие игры. У меня в распоряжении есть футболисты, которые могут помочь нам достигнуть поставленных целей», - приводит слова Спаллетти с пресс-конференции издание Gazzetta dello Sport.

К слову, завтра, 17 января, «Наполи» отправится на выезд к «Болонье» в рамках Серии А.   

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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17.01  20:30 Милан ... Специя 1.30 5.50 9.80
17.01  20:30 Болонья ... Наполи 4.25 3.60 1.85
17.01  22:45 Фиорентина ... Дженоа 1.40 4.70 8.00
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