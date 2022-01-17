Кулибали выздоровел и приступает к тренировкам

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали готов приступать к тренировкам - он выздоровел и сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом футболист сообщил в своем «Твиттере».

Это - приятная новость для поклонников «Наполи», которые грезят борьбой за титул, несмотря на большое количество заразившихся и выбывших из строя в коллективе.

Кулибали травмировался в начале декабря прошлого года, а затем, вдобавок, заразился COVID-19, поэтому его возвращение на поле затянулось на полтора месяца. За это время появились слухи о том, что он мог бы перебраться в «ПСЖ», однако они не подтвердились.