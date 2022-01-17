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Чемпионат Италии. Серия А

Кулибали выздоровел и приступает к тренировкам

17 Января 2022 • 04:45 Комментировать
Болонья
...
Наполи
4.25 3.60 1.85
Через 14 ч. 59 мин.

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали готов приступать к тренировкам - он выздоровел и сдал отрицательный тест на коронавирус. Об этом футболист сообщил в своем «Твиттере».

Это - приятная новость для поклонников «Наполи», которые грезят борьбой за титул, несмотря на большое количество заразившихся и выбывших из строя в коллективе.

Кулибали травмировался в начале декабря прошлого года, а затем, вдобавок, заразился COVID-19, поэтому его возвращение на поле затянулось на полтора месяца. За это время появились слухи о том, что он мог бы перебраться в «ПСЖ», однако они не подтвердились.

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Наполи Калиду Кулибали
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