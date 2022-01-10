«Наполи» нашел замену Инсинье в Нидерландах

Итальянский «Наполи» хочет приобрести полузащитника «Фейеноорда» Луиса Синистерру. Игрок рассматривается в качестве замены Лоренцо Инсинье, который с июня 2022 года присоединится к «Торонто» на правах свободного агента. Согласно Calciomercato.com, колумбиец станет главной целью «Наполи» в ближайшие окна.

Синистерра является игроком сборной Колумбии с 2019 года, но до сих пор смог выйти на поле за родную страну всего в одном матче. В этом сезоне полузащитник провел 16 голов за «Фейеноорд» в Эредивизии, в которых отличился 7 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что Синистерра интересен «Аталанте», а также нескольким клубам из АПЛ и Бундеслиги.