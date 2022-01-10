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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Наполи» нашел замену Инсинье в Нидерландах

10 Января 2022 • 17:48 Комментировать
Болонья
...
Наполи
17.01 20:30

Итальянский «Наполи» хочет приобрести полузащитника «Фейеноорда» Луиса Синистерру. Игрок рассматривается в качестве замены Лоренцо Инсинье, который с июня 2022 года присоединится к «Торонто» на правах свободного агента. Согласно Calciomercato.com, колумбиец станет главной целью «Наполи» в ближайшие окна.

Синистерра является игроком сборной Колумбии с 2019 года, но до сих пор смог выйти на поле за родную страну всего в одном матче. В этом сезоне полузащитник провел 16 голов за «Фейеноорд» в Эредивизии, в которых отличился 7 голами и 3 ассистами.

Ранее сообщалось, что Синистерра интересен «Аталанте», а также нескольким клубам из АПЛ и Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Серия А Наполи Чемпионат Голландии
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