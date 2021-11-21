Спаллетти: «Наполи» в матче с «Интером» не хватило мужества»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал, чего не хватило его подопечным для достижения необходимого результата в противостоянии с миланским «Интером». Итальянский специалист указал сразу на несколько аспектов.

«Я зол, если игроки не делают то, что я у них прошу. В первом тайме нам банально не хватало мужества. Если мы хотим обыгрывать такие коллективы, то должны быть более храбрыми. Надеюсь, сумею донести это футболистам, чтобы подобное больше не повторялось. Также обидно, что был выбран правильный план по противодействию сильных сторон «Интера», но соперник воспользовался теми моментами, когда мы ненадолго теряли концентрацию», - поделился Спалетти на пресс-конференции.