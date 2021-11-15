Распрощавшись прошедшим летом сразу с несколькими ключевыми игроками, миланский «Интер» намерен существенно потратиться на трансферы в следующее межсезонье. Руководство клуба уже определилось с целями, которые должны усилить нынешний состав.

По информации издания Gazzetta dello Sport, итальянцам интересны защитник Матиас Гинтер из менхенгладбахской «Борусии», полузащитник «Порту» Хесус Корона, а также форварды «Наполи» и «Арсенала», Лоренцо Инсинье и Александр Ляказетт соответственно.

Примечательно, что у всех этих футболистов в июле истекает срок действия контракта со своей нынешней командой, поэтому они смогут присоединиться к «Интеру» на правах свободных агентов.