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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» определился с четырьмя трансферными целями на следующее лето слухи

15 Ноября 2021 • 22:11 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
2.25 3.45 3.20
21.11 20:00

Распрощавшись прошедшим летом сразу с несколькими ключевыми игроками, миланский «Интер» намерен существенно потратиться на трансферы в следующее межсезонье. Руководство клуба уже определилось с целями, которые должны усилить нынешний состав.

По информации издания Gazzetta dello Sport, итальянцам интересны защитник Матиас Гинтер из менхенгладбахской «Борусии», полузащитник «Порту» Хесус Корона, а также форварды «Наполи» и «Арсенала», Лоренцо Инсинье и Александр Ляказетт соответственно.

Примечательно, что у всех этих футболистов в июле истекает срок действия контракта со своей нынешней командой, поэтому они смогут присоединиться к «Интеру» на правах свободных агентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лоренцо Инсинье Маттиас Гинтер Александр Ляказетт
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