Сразу два фактора могут повлиять на то, что полузащитник «Айнтрахта» и сборной Сербии Филип Костич окажется в миланском «Интере» уже в январе.

Во-первых, игрока рассматривают как замену Ивану Перишичу, с которым не будет продлен контракт. Во-вторых скауты итальянского клуба остались впечатлены выступлением Костича за свою национальную команду, поэтому окончательно решили предложить руководству его кандидатуру. Подобной информацией поделилось издание Gazzetta dello Sport.

Однако, камнем преткновения может стать финансовая составляющая – «Интер» не собирается платить за футболиста более, чем 10 миллионов евро, что не устраивает немецкую сторону.