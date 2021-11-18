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Чемпионат Италии. Серия А

Лосано пришлось извиняться за свои слова о «Наполи»

18 Ноября 2021 • 15:47 Комментировать
Интер Милан
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Наполи
2.25 3.45 3.20
21.11 20:00

На днях вингер «Наполи» Ирвинг Лосано дал довольно неоднозначное интервью, сообщив о желании выступать за более сильную команду. Как следствие, мексиканец попал в немилость местных болельщиков, которые взялись критиковать футболиста за данное высказывание.

По итогу Лосано пришлось приносить публичные извинения, сославшись на вырванную из контекста фразу. «Иногда слова интерпретируют так, как журналистам этого хочется. Сами посудите: я живу в Неаполе, мои дети здесь ходят в школу, друзья нашей семьи тоже неаполитанцы. Я надеюсь, что надолго задержусь в клубе и докажу все на футбольном поле», - отреагировал Лосано на негодования фанатов в своих социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано
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