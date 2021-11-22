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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти высказался о травме Осимхена

22 Ноября 2021 • 09:22 Комментировать
Интер Милан
3:2
Наполи
окончен

Один из лидеров атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен получил повреждение по ходу вчерашнего поединка чемпионата Италии против миланского «Интера». Наставник команды Лучано Спаллетти высказался о травме ведущего игрока.

«У него опух глаз, из-за чего он стал хуже видеть. Виктору нужно пройти медобследование. Будем надеяться, что он обойдется простым синяком», - передает слова специалиста Football-Italia.

Осимхен травмировался во время борьбы за мяч с защитником «нерадзурри» Миланом Шкриньяром. Из-за травмы нигериец, скорее всего, не сыграет против «Спартака» в Лиге Европы. Матч состоится в среду, 24 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Виктор Осимхен
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