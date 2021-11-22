Спаллетти высказался о травме Осимхена

Один из лидеров атакующей линии «Наполи» Виктор Осимхен получил повреждение по ходу вчерашнего поединка чемпионата Италии против миланского «Интера». Наставник команды Лучано Спаллетти высказался о травме ведущего игрока.

«У него опух глаз, из-за чего он стал хуже видеть. Виктору нужно пройти медобследование. Будем надеяться, что он обойдется простым синяком», - передает слова специалиста Football-Italia.

Осимхен травмировался во время борьбы за мяч с защитником «нерадзурри» Миланом Шкриньяром. Из-за травмы нигериец, скорее всего, не сыграет против «Спартака» в Лиге Европы. Матч состоится в среду, 24 ноября.