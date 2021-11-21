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Чемпионат Италии. Серия А

Чемпион одолел лидера, «Интер» был сильнее «Наполи»

21 Ноября 2021 • 22:00 Комментировать (3)
Интер Милан
3:2
Наполи
окончен

В центральном матче 13-го тура Серии А чемпион играл против лидера, за три очка боролись «Интер» и «Наполи». Гости не уступили сопернику по владению мячом, а также забили всё, что попало в створ ворот. Пётр Зелиньски ударом со средней дистанции открыл счет, но Хакан Чалханоглу быстро отыграл перевес с 11-метрового за игру рукой Калиду Кулибали. «Интер» снова забил перед перерывом, Иван Перишич здорово сработал головой после корнера. Во втором тайме Лаутаро Мартинес забил гостям третий  мяч, а Дрис Мертнес дальнобойним ударом вернул интригу.

Итог - 3:2, «Интер» с 28 очками третий, лидеры в четырех баллах впереди.

Протокол игры  
Интер Милан 3:2 Наполи
    17' Зелиньски Пётр (0:1)
(1:1) Чалханоглу Хакан 25'    
(2:1) Перишич Иван 44'    
(3:1) Мартинес Лаутаро 61'    
    79' Мертенс Дрис (3:2)
Ханданович Самир   84' Шкриньяр Милан Раноккия Андреа Бастони Алессандро Дармиан Маттео Барелла Николо   75' (Димарко Федерико (   75') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   41'   62' (Джеко Эдин (   62') Перишич Иван Корреа Хоакин   62' (Видаль Артуро (   62'   73') Мартинес Лаутаро   75' (Гальярдини Роберто (   75')
Запасные: Сенси Стефано Весино Матиас Кордац Алекс Сатриано Мартин Д'Амброзио Данило Раду Йонуц Коларов Александар Дюмфрис Дензел
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир   35' Кулибали Калиду   24' Руй Мариу Замбо-Ангисса Андре-Франк Фабиан Руис Лосано Ирвинг   75' (Мертенс Дрис (   75') Зелиньски Пётр Инсинье Лоренцо   75' (Элмас Эльиф (   75') Осимхен Виктор   10'   55' (Петанья Андреа (   55')
Запасные: Марфелла Давиде Малку Кевин Гулам Фаузи Мерет Алекс Жуан Жезус Лоботка Станислав
21 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Spirit
21 Ноября 2021 в 23:28
Отличный мвтч, Ханданович подарил победу Индзаги.
Удивительно команда играет хорошо весь матч, но в конце Интер сдает.
Теперь можно сказать, что Интер вернулся в борьбу за скудетто!
3Tituli
21 Ноября 2021 в 22:34
Индзаги наконец-то сдал первый экзамен.
ЮвиК
21 Ноября 2021 в 22:11
матч огонь. нужна была победа интера чтобы наполи потерял очки так и произошло, но наполи в конце просто непонятным образом 2 удара на закатили в ворота. сериал крут.
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окончен Болонья 0:1 Венеция
окончен Салернитана 0:2 Сампдория
окончен Интер Милан 3:2 Наполи
Идет 45 минута Дженоа 0:0 Рома 4.7 4.2 1.7
22.11  20:30 Верона ... Эмполи 1.77 4.1 4.3
22.11  22:45 Торино ... Удинезе 1.9 3.7 4.1
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