Чемпион одолел лидера, «Интер» был сильнее «Наполи»

В центральном матче 13-го тура Серии А чемпион играл против лидера, за три очка боролись «Интер» и «Наполи». Гости не уступили сопернику по владению мячом, а также забили всё, что попало в створ ворот. Пётр Зелиньски ударом со средней дистанции открыл счет, но Хакан Чалханоглу быстро отыграл перевес с 11-метрового за игру рукой Калиду Кулибали. «Интер» снова забил перед перерывом, Иван Перишич здорово сработал головой после корнера. Во втором тайме Лаутаро Мартинес забил гостям третий мяч, а Дрис Мертнес дальнобойним ударом вернул интригу.

Итог - 3:2, «Интер» с 28 очками третий, лидеры в четырех баллах впереди.