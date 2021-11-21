Чемпион одолел лидера, «Интер» был сильнее «Наполи»

В центральном матче 13-го тура Серии А чемпион играл против лидера, за три очка боролись «Интер» и «Наполи». Гости не уступили сопернику по владению мячом, а также забили всё, что попало в створ ворот. Пётр Зелиньски ударом со средней дистанции открыл счет, но Хакан Чалханоглу быстро отыграл перевес с 11-метрового за игру рукой Калиду Кулибали. «Интер» снова забил перед перерывом, Иван Перишич здорово сработал головой после корнера. Во втором тайме Лаутаро Мартинес забил гостям третий мяч, а Дрис Мертнес дальнобойним ударом вернул интригу.
Итог - 3:2, «Интер» с 28 очками третий, лидеры в четырех баллах впереди.
Протокол игры
|Интер Милан
|3:2
|Наполи
|17' Зелиньски Пётр (0:1)
|(1:1) Чалханоглу Хакан 25'
|(2:1) Перишич Иван 44'
|(3:1) Мартинес Лаутаро 61'
|79' Мертенс Дрис (3:2)
Ханданович Самир • 84'Шкриньяр Милан • Раноккия Андреа • Бастони Алессандро • Дармиан Маттео • Барелла Николо 75' ( Димарко Федерико ( 75') • Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан 41' 62' ( Джеко Эдин ( 62') • Перишич Иван • Корреа Хоакин 62' ( Видаль Артуро ( 62' ) • 73'Мартинес Лаутаро 75' ( Гальярдини Роберто ( 75')
Запасные: Сенси Стефано • Весино Матиас • Кордац Алекс • Сатриано Мартин • Д'Амброзио Данило • Раду Йонуц • Коларов Александар • Дюмфрис Дензел
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • 35'Кулибали Калиду • 24'Руй Мариу • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Фабиан Руис • Лосано Ирвинг 75' ( Мертенс Дрис ( 75') • Зелиньски Пётр • Инсинье Лоренцо 75' ( Элмас Эльиф ( 75') • Осимхен Виктор 10' 55' ( Петанья Андреа ( 55')
Запасные: Марфелла Давиде • Малку Кевин • Гулам Фаузи • Мерет Алекс • Жуан Жезус • Лоботка Станислав
21 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Удивительно команда играет хорошо весь матч, но в конце Интер сдает.
Теперь можно сказать, что Интер вернулся в борьбу за скудетто!