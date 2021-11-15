Руководство «Наполи» не намерено отпускать своего лучшего бомбардира

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, которого итальянцы не так давно приобрели за около 60 миллионов евро, своей игрой в Серии А привлек к себе внимание более статусного клуба. Речь идет о «Баварии», которая проявляет интерес к нигерийцу.

Однако, неаполитанцы не намерены отпускать Осимхена. Руководство команды хочет продлить с игроком контракт, чтобы прекратить постоянные разговоры о возможном трансфере, такой информацией поделились журналисты издания Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда уже девять голов в 13 поединках за «Наполи» во всех турнирах, что делает его лучшим бомбардиром коллектива из Неаполя.