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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Наполи» не намерено отпускать своего лучшего бомбардира

15 Ноября 2021 • 23:44 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
2.25 3.45 3.20
21.11 20:00

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, которого итальянцы не так давно приобрели за около 60 миллионов евро, своей игрой в Серии А привлек к себе внимание более статусного клуба. Речь идет о «Баварии», которая проявляет интерес к нигерийцу.

Однако, неаполитанцы не намерены отпускать Осимхена. Руководство команды хочет продлить с игроком контракт, чтобы прекратить постоянные разговоры о возможном трансфере, такой информацией поделились журналисты издания Gazzetta dello Sport.

В текущем сезоне на счету 22-летнего форварда уже девять голов в 13 поединках за «Наполи» во всех турнирах, что делает его лучшим бомбардиром коллектива из Неаполя. 

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Виктор Осимхен
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