Симоне Индзаги считает победу «Интера» над «Наполи» заслуженной

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от победы над лидером Серии А «Наполи» в очном противостоянии. Наставник миланцев уверен, что итоговый результат встречи является абсолютно заслуженным.

«Это был ключевой матч сезона, но самое важное испытание нас ждет через три дня в Лиге чемпионов против «Шахтёра». Мы обыграли очень сильную команду, причем заслуженно. Должны продолжать выступать на подобном уровне, чтобы претендовать на Скудетто. Но, сейчас весь фокус переключен на еврокубки, ведь клуб уже давно не проходил групповой этап главного соревнования. У нас же есть хорошая возможность это исправить», - сказал итальянский специалист в эфире DAZN.