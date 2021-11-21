По ходу текущего сезона «Наполи» регулярно выпускает новые формы. В воскресенье клуб представил уже вторую форму с изображением легенды клуба Диего Марадоны. На этот раз основным цветом формы является белый.
В такой форме «Наполи» сыграет против «Интера» в субботу вечером. Игра стартует в 20:00 по московскому времени. В случае набора очков неаполитанцы снова станут единоличными лидерами Серии А, ведь «Милан» в субботу проиграл. «Интер», в свою очередь, хочет победить, чтобы сократить отставание от лидеров до четырёх баллов.
Новая форма «Наполи» выпущена в ограниченной партии. Цена футболки – 150 евро.
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 21, 2021
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#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/0XteZCxwNT
Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.