По ходу текущего сезона «Наполи» регулярно выпускает новые формы. В воскресенье клуб представил уже вторую форму с изображением легенды клуба Диего Марадоны. На этот раз основным цветом формы является белый.

В такой форме «Наполи» сыграет против «Интера» в субботу вечером. Игра стартует в 20:00 по московскому времени. В случае набора очков неаполитанцы снова станут единоличными лидерами Серии А, ведь «Милан» в субботу проиграл. «Интер», в свою очередь, хочет победить, чтобы сократить отставание от лидеров до четырёх баллов.

Новая форма «Наполи» выпущена в ограниченной партии. Цена футболки – 150 евро.

Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.