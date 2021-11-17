​Лосано: «Хочу играть в более статусном клубе, чем «Наполи»

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано высказался по поводу своих целей на будущее.

«Думаю, я играю в очень конкурентоспособном клубе с хорошими партнёрами по команде. Я сильно вырос благодаря этому. Но, по правде говоря, я хотел бы играть в более статусном клубе. Я считаю себя очень конкурентоспособным футболистом с чёткими целями. Чувствую, что нахожусь на хорошем уровне, и я хотел бы сделать следующий шаг в своей карьере», - высказался Лосано для TV Azteca Deportes.

В сезоне 2021/2022 Ирвинг Лосано провёл за «Наполи» 16 матчей. В них 26-летний мексиканец забил три гола и отдал два голевых паса.