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Чемпионат Италии. Серия А

​Лосано: «Хочу играть в более статусном клубе, чем «Наполи»

17 Ноября 2021 • 20:54 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
2.25 3.45 3.20
21.11 20:00

Нападающий «Наполи» Ирвинг Лосано высказался по поводу своих целей на будущее.

«Думаю, я играю в очень конкурентоспособном клубе с хорошими партнёрами по команде. Я сильно вырос благодаря этому. Но, по правде говоря, я хотел бы играть в более статусном клубе. Я считаю себя очень конкурентоспособным футболистом с чёткими целями. Чувствую, что нахожусь на хорошем уровне, и я хотел бы сделать следующий шаг в своей карьере», - высказался Лосано для TV Azteca Deportes.

В сезоне 2021/2022 Ирвинг Лосано провёл за «Наполи» 16 матчей. В них 26-летний мексиканец забил три гола и отдал два голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано
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