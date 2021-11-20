​Спаллетти прокомментировал слова Лосано о желании перейти в более статусный клуб

Форвард «Наполи» Ирвинг Лосано дал понять, что хочет перейти в более статусный клуб. Позже мексиканский футболист сказал, что журналист переиначил его слова. Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти дал комментарий по поводу сложившейся ситуации.

«Слова Лосано? Вполне естественно, что у каждого есть амбиции роста. Я надеюсь, что в конце сезона к нему проявят интерес клубы, которые он считает более статусными, чем «Наполи». Это будет означать, что он сделал достаточно для «Наполи», и что мы достигли своих целей.

В прошлом сезоне клуб не попал в Лигу чемпионов, и у нас не было предложений по игрокам. Если кто-то хочет получить предложение, ему для начала нужно преуспеть здесь», - сказал Спаллетти на пресс-конференции.