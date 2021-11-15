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Чемпионат Италии. Серия А

Испанские гранды поборются за полузащитника «Наполи» слухи

15 Ноября 2021 • 22:47 Комментировать
Интер Милан
...
Наполи
2.25 3.45 3.20
21.11 20:00

Полузащитник «Наполи» и сборной Северной Македонии Эльиф Элмас уже в ближайшее время может пойти на повышение и переехать в испанский чемпионат. В услугах игрока заинтересованы гранды местного футбола, «Реал» и «Барселона».

Примечательно, что фаворитом в гонке за футболиста считается именно мадридский клуб. Элмаса лично хочет видеть в своем составе наставник Карло Анчелотти, который раньше работал с хавбеком в итальянской команде.

Источник Gazzetta dello Sport сообщает, что сумма возможного трансфера 22-летнего македонца составит около 25 миллионов евро. Недавно Элмас помог своей сборной пробиться в раунд плей-офф отбора на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Наполи Элиф Элмас
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