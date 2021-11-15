Полузащитник «Наполи» и сборной Северной Македонии Эльиф Элмас уже в ближайшее время может пойти на повышение и переехать в испанский чемпионат. В услугах игрока заинтересованы гранды местного футбола, «Реал» и «Барселона».

Примечательно, что фаворитом в гонке за футболиста считается именно мадридский клуб. Элмаса лично хочет видеть в своем составе наставник Карло Анчелотти, который раньше работал с хавбеком в итальянской команде.

Источник Gazzetta dello Sport сообщает, что сумма возможного трансфера 22-летнего македонца составит около 25 миллионов евро. Недавно Элмас помог своей сборной пробиться в раунд плей-офф отбора на чемпионат мира.