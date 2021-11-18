Еще прошедшим летом «Наполи» пытался осуществить переход полузащитника миланского «Интера» и сборной Уругвая Матиаса Весино. Однако, тогда переговоры зашли в тупик и трансферу не суждено было случиться.

Исправить эту ситуацию неаполитанцы намерены уже зимой. По информации местного издания Gazzetta dello Sport, главный тренер команды Лучиано Спаллетти лично попросил руководство клуба подписать уругвайца.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Весино в восемь миллионов евро. Стоит отметить, что сам «Наполи» едва вписывается в ограничения финансового фэйр-плей, поэтому можно ожидать и продажи кого-то из действующих игроков состава.