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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» выдал лучший старт в Серии А с 1954 года

27 Октября 2021 • 20:49 Комментировать (2)
Рома
...
Милан
2.30 3.55 3.00
31.10 22:45

Переиграв вчера на домашнем стадионе «Торино» в рамках чемпионата Италии, «Милан» повторил собственный рекорд, установленный в 1954 году.

Команда под руководством Стефано Пиоли выдала свой лучший старт за 67 лет в Серии А, набрав 28 очков в первых десяти турах внутреннего первенства. Лишь однажды «Милан» не сумел добыть победу в текущем розыгрыше чемпионата – это случилось в игре против «Ювентуса» в сентябре.

Впрочем, не так хорошо дела у итальянского коллектива идут в Лиге чемпионов – промежуточный лидер Серии А проиграл все три поединка, уступив «Порту», «Ливерпулю» и мадридскому «Атлетико» в групповом этапе.

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Милан
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Комментарии (2)
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ARTUR
27 Октября 2021 в 21:14
Милану респект . Красиво играют .
Id152079006
27 Октября 2021 в 21:04
Rosso-neri siamo noi!!!
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Идет 89 минута Ювентус 1:1 Сассуоло
Идет 87 минута Сампдория 1:2 Аталанта
27.10  21:45 Эмполи ... Интер Милан 6.2 5 1.46
27.10  21:45 Кальяри ... Рома 3.8 3.95 1.9
27.10  21:45 Лацио ... Фиорентина 1.86 3.85 4.1
28.10  21:45 Наполи ... Болонья 1.37 5.6 7.8
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