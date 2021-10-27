«Милан» выдал лучший старт в Серии А с 1954 года

Переиграв вчера на домашнем стадионе «Торино» в рамках чемпионата Италии, «Милан» повторил собственный рекорд, установленный в 1954 году.

Команда под руководством Стефано Пиоли выдала свой лучший старт за 67 лет в Серии А, набрав 28 очков в первых десяти турах внутреннего первенства. Лишь однажды «Милан» не сумел добыть победу в текущем розыгрыше чемпионата – это случилось в игре против «Ювентуса» в сентябре.

Впрочем, не так хорошо дела у итальянского коллектива идут в Лиге чемпионов – промежуточный лидер Серии А проиграл все три поединка, уступив «Порту», «Ливерпулю» и мадридскому «Атлетико» в групповом этапе.