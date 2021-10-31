Моуринью: «Есть команды, у которых нет проблем с ротацией состава, мы другие»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в четвёртом матче Серии А кряду выпустил на поле тот же вариант стартового состава. В 22:45 началась встреча «волков» с «Миланом».

- Есть команды, у которых нет проблем с ротацией состава и внесением изменений в него, - заявил Особенный в эфире DAZN. - Мы другие. У нас команда с другим профилем.

Португальский наставник не может сказать, станет ли результат против «Милана» судьбоносным для его команды: «Я думаю, каждая игра решающая, и каждое очко важное».

Также добавим, что после норвежского фиаско против «Будё-Глимт» Моуринью жаловался, что может рассчитывать всего на 13 футболистов.