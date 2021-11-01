Ибрагимович: «Чем больше я играю, тем лучше»

40-летний центфорвард «Милана» Златан Ибрагимович пообщался с представителями СМИ после поединка против столичной «Ромы» (2:1) в рамках 11-го тура Серии А. В этой встрече швед забил свой 400-й мяч на клубном уровне.

«Я хочу играть. Мне нужно выходить на поле как можно чаще. Чем больше играю, тем лучше. 400-й гол? Я не считал свои голы, это не было моей целью. Для меня важно помогать команде и приносить ей победы», - передает слова опытного голеадора MilanTV.

В текущем сезоне чемпионата Италии Златан забил три гола и отдал ассист в пяти встречах.

По итогам 11 туров «россонери» занимают второе место в таблице.